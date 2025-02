2025 Owl Softball Schedule

Date Opponent Site Time Mar. 4 Hempstead Anderson 5:00 Mar. 6 Franklin Tournament Franklin TBA Mar. 7 Franklin Tournament Franklin TBA Mar. 8 Franklin Tournament Franklin TBA Mar. 10 Grand Oaks Grand Oaks 10:00 Mar. 18 Onalaska Onalaska 4:30/6 Mar. 21 Onalaska Onalaska 4:30/6 Mar. 25 Coldspring Coldspring 4:30/6 Mar. 28 Coldspring Anderson 4:30/6 Apr. 1 Trinity Trinity 4:30/6 Apr. 4 Trinity Anderson 4:30/6 Apr. 8 Crockett Anderson 4:30/6 Apr. 11 Crockett Crockett 5:00 Apr. 15 New Waverly Anderson 4:30/6 Apr. 18 New Waverly New Waverly 4:30/6 ...

