Free GED and ESL classes

Navasota Workforce Solutions is pleased to announce that GED and ESL classes are back in full swing.

The certification classes are hosted by Blinn College and are free to anyone interested in earning their GED. There are options - you may take the classes online and may even qualify for a free tablet. You can hook up to wi-fi at the Navasota Public Library, Navasota Center or at Navasota City Hall.

If there is enough interest, in-class GED programs may be offered at the Navasota Center. Workforce Solutions needs to hear from you so that Navasota residents can get the assistance needed.

You can also visit the Workforce Solutions office in the parking lot of Navasota High School for information on childcare, workforce training, GED, and more.

For more information call 979-209-7300 or visit www.bvjobs.org. For job openings, visit www.WorkInTexas.com.

Navasota Workforce Solutions se complace en anunciar que las clases de GED y ESL están de vuelta en pleno apogeo.

Las clases de certificación son organizadas por Blinn College y son gratuitas para cualquier persona interesada en obtener su GED. También hay opciones: puede tomar las clases en línea e incluso calificar para una tableta gratuita. Puede conectarse a wi-fi en la Biblioteca Pública de Navasota, en el Centro de Navasota o en el Ayuntamiento de Navasota.

Si hay suficiente interés, se pueden ofrecer programas de GED en clase en el Centro Navasota. Workforce Solutions necesita saber de usted para que los residentes de Navasota puedan obtener la asistencia necesaria.

También puede visitar la oficina de Workforce Solutions en el estacionamiento de Navasota High School para obtener información sobre cuidado de niños, capacitación laboral, GED y más.

Para obtener más información, llame al 979-209-7300 o visite www.bvjobs.org. Para conocer las vacantes, visite www.WorkInTexas.com.