Navasota Head Start registration

Brazos Valley Council of Government/ Brazos Valley Community Action Programs Head Start (BVCAP) is accepting applications for Navasota Head Start, 1604 Stacey Street for the 2021-2022 school year. Head Start serves children 3 years of age.

BVCAP Head Start is a preschool program that provides comprehensive educational social services to eligible children. Head Start provides a rich, developmentally appropriate educational curriculum, social services to help with everyday needs of life, mental health services, and nutrition services.

The following documents are required: Birth Certificate; Immunization Record; Insurance Card; Picture ID of parent; Proof of address; Proof of income for the past 12 months; Social Security Card (child).

For more information call 936-825-4280

Head Start del Consejo de Gobierno del Valle de Brazos / Programas de Acción Comunitaria del Valle de Brazos (BVCAP) está aceptando solicitudes para Navasota Head Start, 1604 Stacey Street para el año escolar 2021-2022. Head Start atiende a niños de 3 años.

BVCAP Head Start es un programa preescolar que provee servicios sociales educativos integrales a los participantes que son elegibles. Head Start provee un ambiente rico, un currículo educacional apropiado para el desarrollo de su hijo, servicios sociales para ayudar en las necesidades cotidianas, servicios de salud mental y servicios de nutrición.

Los siguientes documentos son requeridos: Acta de Nacimiento; Registro de vacunas; Aseguranza medica; Identificación para el padre/ madre; Prueba de domicilio; Prueba de ingresos por los últimos 12 meses; Seguro Social.

Para más información llame al 936-825-4280.