OSCAR HENRY BECKER, JR., 1947 – 2025
August 27, 2025 - 06:25
Posted in:
Oscar Henry Becker, Jr., of Houston, Texas, passed away on August 15, 2025, after a short and courageous battle with cancer. Born on August 17, 1947, in Navasota, Texas, to Hilda Boehm Becker and Oscar Henry Becker, Sr.
OB is survived by his dedicated wife, Betty Cegielski Becker; daughter, Misti Becker Halastaras, her husband, Jimmy, and their children, Zoi, Evan, and Oscar; son, Josh Becker, his wife, Jenny, and their children, Reese and Noah; sister, Frances Becker Duchmasclo; and nephew, Scott Duchmasclo.
Please visit www.earthmanhunterscreek.com for full obituary.