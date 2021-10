Navasota Rattlers (2-4, 0-1) at La Grange Leopards (3-3, 0-1)

Friday, Oct. 15, 7:30 p.m.

Leopard Stadium, 820 S. Vail Street, La Grange, 78945

Previous Matchups: Navasota leads the series 4-1. 2020: Navasota (W) 42- 21; 2011 Navasota (W) 27-26; 2010: Navasota (W) 35-27; 2006: La Grange (W) 20-14;

Last Week: Smithville 50, Navasota 28; Cuero 56, La Grange 21;

2021: Navasota –at Wharton (W) 49-0; vs Sealy (L) 40-30; at Mexia (W) 63- 21; at Hargrave (L) 37-20; vs Yoakum (L) 28-20; vs Smithville (L) 50-28; La Grange – at Rockdale (W) 35-29; vs Canyon Lake (L) 31-14; at La Vernia (L) 28-20; at Lockhart (W) 37-21; vs Lago Vista (W) 56-43; vs Cuero (L) 56-21;

Next Week: Cuero at Navasota; La Grange at Gonzales;